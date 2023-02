Crosslauf : Trainer siegt in Fitwis engem Trikot (Fotos)

Gerolstein-Büscheich 176 Läufer kamen zum dritten der vier Wertungsläufe der Vulkaneifel-Crosslauf-Serie nach Gerolstein-Büscheich. In der Serienwertung bleibt es nach Finn Willars Mittelstreckensieg spannend.

Vielleicht hat Fitwis enges Trikot Duppich sogar beflügelt. Jedenfalls war er über acht Kilometer in 25:54 Minuten schneller als sein Schützling auf dem Crosslauf-Parcours am Rand des Gerolsteiner Stadtteils Büscheich vor fünf Jahren. Auch wenn Zeiten im Crosslauf wegen unterschiedlicher Streckenverhältnisse nur bedingt vergleichbar sind, der Zweitplatzierte Mirco Zenzen (LGV) blieb in 26:03 Minuten ebenfalls deutlich unter Fitwis damaliger Zeit (26:26).

Während es für Duppich der einzige Start bei der Vulkaneifel-Crosslauf-Serie bleibt, kündigte Zenzen an, am 18. März beim Finale in Birgel um den Seriensieg laufen zu wollen. Der 29-Jährige hatte bereits beim Serienauftakt in Ellscheid gewonnen. „Beim Lauf in Mehren im Januar war ich in Urlaub. Hier die Strecke in Büscheich bin ich zum ersten Mal gelaufen. Schön, aber auch ganz schön anspruchsvoll“, so der aus Kelberg stammende Läufer.