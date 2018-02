Eiskalter Winterlauf für Hartgesottene

Sonja Vernikov und Nicolas Krämer gewinnen Mittel- und Langstreckenrennen in Gerolstein-Büscheich.

Frostige Temperaturen, eisiger Wind und ein Mix aus Schnee, Eis und hart gefrorenem Boden: Der Crosslauf des SV Gerolstein war der bisher schwierigste in der Vulkaneifel-Serie. 121 Mal bewältigen die hartgesottenen Läufer vom fünfjährigen Bambino bis zum 82 Jahre alten Senior Peter Schröder, der extra aus Maring-Noviand in die Eifel gekommen war, die Strecken zwischen 500 Meter und acht Kilometer. Manche starteten trotz der Kälte sogar zweimal. Für Sonja Vernikov und Nicolas Krämer war es ein besonders erfolgreicher Doppelstart. Die 16-Jährige von Alemannia Aachen bei den Frauen und der 22 Jahre alte Triathlet von der LG Vulkaneifel bei den Männern gewannen jeweils das Vier-Kilometer- und auch das Acht-Kilometer-Rennen. Gemäß dem Motto, dass die Wärme von innen kommen muss, lief Krämer dabei fast wie im Sommer in kurzer Hose und ärmellosem Trikot. Einziges Zugeständnis an den Winter: Ärmlinge wie beim Radfahren.