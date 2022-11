Crosslauf : In Spikes gewinnen, barfuß auslaufen (Fotos)

Trotz Startnummer 13 dominierte Yannik Erz von der DJK Morscheid das Langstreckenrennen zum Auftakt der 47. Mosel-Crosslauf-Serie in Breit mit drei Minuten Vorsprung vor Serien-Vorjahresgewinner Dominik von Wirth (TG Konz, mit der goldenen Startnummer). Foto: Holger Teusch

Breit Ein bisschen wie auf der Alm konnten sich die 167 Teilnehmer beim Auftakt zur 47. Mosel-Crosslauf-Serie in Breit fühlen. Kuhglocken inklusive.

(teu) Satt-grünes Gras, Anfeuerung mit Kuhglocken, steile Hänge, beim Crosslauf in Breit im Hunsrück konnte man sich schon ein bisschen auf eine Alm versetzt fühlen. 167 Teilnehmer kamen zur Auftaktveranstaltung der wieder vierteiligen Mosel-Crosslauf-Serie zum Sportgelände des Hunsrückorts. Darunter auch eine Läuferin, die sich auch im Hochgebirge auskennt. Pia von Keutz dominierte das Langstreckenrennen über 7150 Meter mit seinen nahezu 200 Höhenmetern nach Belieben. „Es war schön, mal wieder hier zu laufen“, sagte die Triererin, die für die TG Konz startet und kürzlich mit einer Zeit von 2:57:05 Stunden den Marathon in Graz gewonnen hatte. Allerdings: Die Deutsche W-45-Halbmarathonmeisterin Yvonne Engel und Tine Hausmann (beide LT Schweich) hatten als Zweit- und Drittplatzierte nur rund eine Minute Rückstand auf die ein Jahrzehnt jüngere von Keutz. Die zeigte, dass das Laufen in der Natur genau ihr Ding ist. Trotz kühler fünf Grad stellte die 30-Jährige die Spikes beiseite und lief barfuß aus.

Yannik Erz, der bei den Männern mit fast drei Minuten Vorsprung auf Mosel-Serien-Vorjahresgewinner Dominik von Wirth (TG Konz) und Traillaufspezialist Michael Comes (TuS Bengel) noch stärker dominierte als von Keutz, ließ beim Auslaufen dagegen die Schuhe an. „Ich wollte mal wissen, was geht“, begründete der 27-Jährige seinen Tempolauf. Ursprünglich hatte er in diesem Jahr keine Wettkämpfe mehr geplant. Doch dann hatte Trainer Stefan Klein vom Fußball-Kreisligisten DJK Morscheid seinen Stürmer motiviert, in der Winterpause nicht nur die Trainings- sondern auch die Wettkampfschuhe zu schnüren. Klein, der in den Nuller-Jahren selbst bei vielen Laufveranstaltungen vorne mitlief, belegte in der Altersklasse M 45 den dritten Platz.

Matthias Adams vom LT Schweich nutzte die eigene Lauf-Wettkampfpause, um die Läufer wie Langstrecken-Sieger Yannik Erz von der DJK Morscheid beim Auftakt 47. Mosel-Crosslauf-Serie in Breit mit einer Kuhglocke anzufeuern. Foto: Holger Teusch

Die Mosel-Crosslauf-Serie ist für Anna und Lucas Meyer bereits ein festes Ritual in der Winter-Vorbereitung. Die für den 1. FC Kaiserslautern startenden Geschwister aus Konz gewannen über die 3180 Meter der Mittelstrecke souverän. Beim nächsten Wertungslauf der Mosel-Serie am kommenden Samstag (3.12., Meldeschluss 30.11.) in Wittlich dürfte das Siegen Anna und Lucas Meyer nicht so leicht fallen. Denn in Breit fehlten wegen der gleichzeitig ausgetragenen Deutschen Crosslauf-Meisterschaften einige der besten Läufer des PST Trier.

Pai von Keutz von der TG Konz siegte auf der Langstrecke beim Auftakt zur 47. Mosel-Crosslauf-Serie in Breit/Hunsrück. Foto: Holger Teusch

Ergebnisse:

Frauen, 3180 m: 1. Anna Meyer (Konz/1. FC Kaiserslautern) 13:55 Minuten, 2. Neele Fuhs 15:12, 3. Maren Spang 15:19 (beide TuS Fortuna Saarburg, beide U 20). U 18: Ann-Sophie Simon (PW) 16:14. W 40: Annika Pfeiffer (LT Büdlich-Breit-Naurath) 16:25. W 45: Bettina Simon (TB) 20:52. W 50: Tanja Schäfer (BIR) 18:40. W 55: Elke Berhard (SV Lüxem) 19:08.

7150 m: 1. Pia von Keutz (TGK/W 30) 31:17 Minuten, 2. Yvonne Engel (W 45) 32:09, 3. Tine Hausmann (W 40) 32:36 (beide LT Schweich). W 50: Birgit Wagner (Wittlich) 39:01. W 55: Monika Hübner (LGM) 39:43. W 60: Ute Kleinert (TGK) 41:51. W 70: Irmgard Mann (PST) 47:34.

Foto: Holger Teusch 52 Bilder Auftakt zur 47. Mosel-Crosslauf-Serie in Breit im Hunsrück

Männer, 3180 m: 1. Lucas Meyer (Konz/1. FC Kaiserslautern) 11:21 Minuten, 2. Constantin Fuchs (PST) 12:20, 3. Finn Dörrenberg (PW) 12:48. U 18: Marten Franke (BIR) 13:02. U 20: Felix Simon (TB) 14:06. M 35: Tobi Düx (Mitläufer Müllenbach) 16:15. M 45: Gavin Pfeiffer (RC Pfälzerwald) 16:09. M 50: Volker Klassen (FC Büdlich-Breit-Naurath) 19:23. M 55: Werner Blasius (TV Hermeskeil) 18:27. M 60: Walter Paulus (TV Hermeskeil) 14:32. M 65: Theo Hammann (Spiridon Hochwald) 18:53. M 70: Gerd Heiseler (SV Wittlich) 18:18.

7150 m: 1. Yannik Erz (DJK Morscheid) 25:22 Minuten, 2. Dominik von Wirth (TGK/M 30) 28:20, 3. Michael Comes (TB/M 40) 29:51. M 45: Thomas Koch (Ausdauerteam.de Morbach) 30:27. M 50: Dirk Engel (LT Schweich) 31:44. M 55: Peter Klaus (LGM) 33:06. M 60: Alwin Nolles (LGM) 30:52. M 65: Gilbert Schiltz (LGM) 34:22. M 70: Klaus Uebel (Idarer TV) 41:13. M 75: Reinhold Blum (SV Lüxem) 47:31.

Mädchen U 8, 250 m: 1. Isabel Metzen (SVW) 1:22 Minuten, 2. Sophia Rehsmann (PW) 1:25, 3. Ella Königschulte (SVW) 1:28. U 10/12, 1 km: 1. Susie Vandenbussche (TGK/W 9) 4:29, 2. Victoria Stormanns (PW/W 11) 4:35, 3. Lena Becker (Wittlicher TV/W 10) 4:36. W 8: Malina Etscheid (SFG) 5:48. U 14/16, 1590 m: 1. Lisa Wihl (Tri Post Trier/W 14) 7:01, 2. Marlene Moll (PST/W 15) 7:06, 3. Maria Simon (TB/W 13) 7:33. W 12: Nele Wihl (Tri Post Trier) 7:50.

Jungen U 8, 250 m: 1. Julius Lehnertz (SFG) 1:13 Minuten, 2. Caspar Stoll (SFG) 1:19, 3. Moritz Hauser (SVW) 1:20.

M 10/12, 1 km: 1. Niklas Rehsmann (PW/M 10) 4:45, 2. Rouven Etscheid (SFG/M 11) 4:48, 3. Pepe Königschulte (PSW/M 9) 4:51. M 8: Paul Teusch (TB) 5:23. U 14/16, 1590 m: 1. Raphael Steeb (BIR/M 15) 6:09, 2. Noel Radunski (M 13) 6:43, 3. Ritchie Huwer (SE Orenhofen) 6:45. M 12: Christian Rehsmann (PW) 7:03. M 14: Paul Morgen (PST) 6:55.

Abkürzungen: BIR = LAZ Birkenfeld, LGM = LG Meulenwald Föhren, PST = Post-Sportverein Trier, PW = PSV Wengerohr, SFG = SFG Bernkastel-Kues, SVW = SV Wintrich, TB = TuS Bengel, TGK = TG Konz