Crosstriathlon-WM: Trierer Jens Roth belegt als zweitbester Deutscher Platz 15.

Mit der angestrebten Platzierung unter den ersten zehn hat es nicht geklappt. Jens Roth von Tri Post Trier kehrte als 15. der Weltmeisterschaften im Crosstriathlon aus dem spanischen Pontevedra zurück.

„Im Endeffekt bin ich zufrieden“, sagte der 31-Jährige. Nach 1000 Meter Schwimmen kam Roth (12:53 Minuten) als Zweiter hinter dem Spanier Kevin Tarek Viñuela Gonzalez (12:05) aus dem Wasser. Auf der 30 Kilometer langen Mountainbikestrecke erwischte der Trierer wie erhofft eine schnelle Gruppe mit Europameister Tim van Hemel aus Belgien (am Ende Siebter) und Vizeeuropameister Brice Doubrad (fünfter Platz). Als Sechster und damit in der Gruppe der Verfolger des Führungsquartetts kam Roth in die zweite Wechselzone (Radzeit: 1:10:11 Stunden). Doch beim abschließenden Sieben-Kilometer-Crosslauf lief er mit 28:48 Minuten eine der schlechtesten Zeiten und wurde auf den 15. Platz durchgereicht (Endzeit: 1:55:05 Stunden). „Mein Körper wollte nicht. Brutale Magenschmerzen zwangen mich kurzzeitig zu stoppen und dann geht’s natürlich schnell“, erzählt Roth, wie er sich durchkämpfte. „Schade, weil ich weiß, dass meine läuferische Performance im Moment ziemlich gut ist.“

Weltmeister wurde nach 1:48:21 Stunden der Franzose Arthur Forissier, der dem spanischen Lokalmatador Ruben Ruzafa (1:48:54) den Titel entriss. Im U20-Juniorenrennen über 500 Meter Schwimmen, 13,4 Kilometer Mountainbike fahren und vier Kilometer Crosslauf belegte Timo Spitzhorn den fünften Platz. Der aus Traben-Trar­bach stammende 19-Jährige, der im Westerwald lebt, aber in diesem Jahr für das Bundesliga-Team von Tri Post Trier starten wird, musste nach 1:00:04 Stunden Rennzeit nur dem dänischen U20-Weltmeister Oscar Gladney Rundqvist (58:05 Minuten) und drei Spaniern den Vortritt lassen. Eine Möglichkeit, seine gute Laufform unter Beweis zu stellen, bekommt Roth am Sonntag (5. Mai) beim 32. Triathlon in Buschhütten. Fünf Jahren nach seinem schweren Radunfall mit Wirbelbruch bei dem Triathlon in Nordrhein-Westfalen trifft Roth im klassischen Triathlon-Rennen auf der Buschhüttener Kurzdistanz (1000 Meter Schwimmen, 41,9 Kilometer Rad fahren, 9540 Meter Laufen) unter anderem auf Olympiasieger, Ironman-Weltmeister und -Weltrekordler Jan Frodeno.