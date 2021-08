Diekirch : Damian Gindorf zweimal Zweiter in Diekirch

Diekirch Jahrelang hatte sich Damian Gindorf über 800 Meter an der Zwei-Minuten-Schallmauer die Zähne ausgebissen. In diesem Jahr hat der 27-Jährige vom Post-Sportverein Trier diese Marke fest im Griff.

Im luxemburgischen Diekirch schrammte Gindorf mit 1:57,62 Minuten nicht nur um weniger als eine Sekunde an seiner persönlichen Bestzeit (1:56,88) vorbei, sondern auch am Sieg. Nur der Belgier Florian Thomas war beim Läufermeeting von Celtic Diekirch in 1:56,87 Minuten etwas schneller. Gindorfs Vereinskamerad Benjamin Sjögren belegte in 2:04,22 Minuten den vierten Platz. Über 400 Meter belegte Gindorf ebenfalls - diesmal aber mehr als zwei Sekunden hinter dem Luxemburger Luc Hensgen (51,78 Sekunden) - in 53,86 Sekunden den zweiten Platz.