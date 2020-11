Laufen mit Herzschrittmacher : Wie ein neues (Läufer-)Leben

Trier Bei Frank Knodt aus Trier hilft ein Herzschrittmacher den Takt vorzugeben. Nachdem der 44-Jährige den Taktgeber implantiert bekommen hat, will er wieder laufen und andere Sportler für das Thema Herzmuskelentzündungen sensibilisieren.

Wie sich das anfühlen kann, das hat Frank Knodt in diesem Jahr erlebt. „Die Odyssee hat im Februar angefangen“, erzählt er. Im Badezimmer bracht der 44-Jährige bewusstlos zusammen. Er könne von Glück sagen, dass seine Frau wie er selbst als technischer Assistent an einem Krankenhaus in Luxemburg beruflich einen Beruf im medizinischen Bereich habe und schnell reagierte. Frank Knodt hatte einen kurzzeitigen Herzstillstand. Doch die Pumpe sprang von selbst wieder an.