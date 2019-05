Triathlon-Bundesliga : Das wird hart! Auftakt zur Triathlon-Bundesliga für Tri Post Trier

Info

Ein Gegner des Tri-Post-Teams beim Triathlon-Bundesliga-Auftakt im Kraichgau ist ein Trierer: Giulio Ehses. Der 19-Jährige geht für Triathlon Potsdam, Vizemeister 2018, an den Start. Am dortigen Sportinternat arbeitet er neben bis zu 30 Stunden Training pro Woche an seinem Abitur. Ehses' großes Ziel in diesem Jahr: Ein Platz unter den besten Zehn bei der Triathlon-Junioren-Weltmeisterschaft in diesem Jahr. Kürzlich gewann der ehemalige Jugendfußballer bei Eintracht Trier in Polen sein erstes Junioren-Europacup-Rennen. Dabei fuhr er auf der 20 Kilometer langen Radstrecke nach verpatzten Schwimmen und Wechsel einen Rückstand zur Spitzengruppe zu. Beim abschließenden Fünf-Kilometer-Lauf (in 15:48 Minuten) setzte er sich im Endspurt gegen den Spanier Sergio Baxter Cabrera durch. Beim Bundesliga-Auftakt möchte Ehses unter die besten Zehn kommen. Damit hätte er bereits frühzeitig seinen C-Kader-Status gesichert.