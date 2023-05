Benefizlauf David Steffes läuft 100 Kilometer für Schulbänke für Afrika

Hundert Kilometer am Stück laufen ist so etwas wie die Krönung unter Ausdauerläufern. David Steffes will sich am 23. Juni diese Krone aufsetzen. Vom nördlichsten Punkt Luxemburgs („Op der Schmëtt“) an der belgischen Grenze bis zum südlichsten in Rumelange will er am 23. Juni laufen. Insgesamt 113 Kilometer.