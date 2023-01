Silvesterlauf-Siegerin Deborah Schöneborn : Vier Premieren beim zweiten Mal in Trier

Mit Deborah Schöneborn (SSC Berlin) gewinnt zum fünften Mal in Folge eine Deutsche den Sparkassen-Elitelauf beim Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier. Foto: Holger Teusch

Trier Erst kurzfristig rutschten die Zwillinge Deborah und Rabea Schöneborn ins Silvesterlauf-Starterfeld und kamen so zu ihrem zweiten Trier-Besuch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

In Trier war Deborah Schöneborn zum zweiten Mal. Alles andere an diesem Silvesternachmittag war für die 28-Jährige neu.„So viele Premieren: erster Wettkampf in Trier, mein erster 5-Kilometer-Straßenlauf und mein erster Silvesterlauf überhaupt“, erzählte die aus Bonn stammende und für den SSC Berlin startende Sportmedizinerin. Am Ende dieser Dreifach-Premiere stand eine vierte: ihr erster Silvesterlauf-Sieg.

Dabei rutschten die acht Jahre jüngeren Schwestern von Olympiasiegerin Lena Schöneborn, die 2008 in Peking den Modernen Fünfkampf gewann, erst kurzfristig ins Starterfeld des Sparkassen-Elitelaufs. Skilanglauf als Saisonvorbereitung, das funktioniert in diesem Winter nicht besonders gut. Das Angebot von Silvesterlauf-Renndirektor Berthold Mertes, zum Jahresabschluss noch noch mal ein paar schnelle Runden durch Trier zu drehen, sehr gelegen. Silvesterlauf-Erfahrung hatte bisher nämlich nur Rabea 2021 beim Rennen im italienischen Bozen gemacht. Zwillingsschwester Deborah war das nur Zuschauern.

Aber in Trier gab sie den Ton an. Erst einmal an der Spitze gab sie diese nicht mehr ab. „Ich wusste, wenn ich etwas versuchen will, muss ich früh anfangen. Denn tendenziell haben alle anderen den gewissen Kick hinten raus, den ich als Marathonläuferin und in der Marathonvorbereitung schon mal gar nicht habe“, erzählt die Olympia-18. Von Tokio 2021 über die klassische Distanz. Einen Plan zum Sieg verfolgte sie dabei nicht: „Wir waren zuerst in einer Gruppe. Ich habe einfach meinen Schritt gezogen und den Schritt gezogen.“ Und irgendwann waren die Konkurrentinnen irgendwie abgehangen und auf der Zielgeraden hatte Deborah Schöneborn sogar noch die Zeit, ihren Sieg mit den Zuschauern zu feiern. Kleiner Wermutstropfen: Schwester Rabea, die sich in diesem Jahr einer Knie-Operation unterziehen musste, schaffte es nicht unter die ersten Zehn, war als Elfter in 16:41 Minuten aber immer noch drei Sekunden schneller als vor einem Jahr in Bozen als Neuntplatzierte.

Mit Deborah Schöneborn (SSC Berlin) gewinnt zum fünften Mal in Folge eine Deutsche den Sparkassen-Elitelauf beim Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier. Foto: Holger Teusch