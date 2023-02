Deutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaften : Debütant Benjamin Dern vertritt die Region

Am 31. Dezember lief der Trierer Student Benjamin Dern sein letztes Rennen für seinen alten Klub LAZ Birkenfeld absolviert, bei den Deutschen Hallenmeisterschaften trägt er erstmals das Trikot des Vereins Silvesterlauf Trier. Foto: Holger Teusch

Dortmund Der 19-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier tritt über 3000 Meter an. Bei den Frauen treffen auf dieser Distanz die drei schnellsten Deutschen aller Zeiten an.

Es verspricht das schnellste 3000-Meter-Frauenrennen der DM-Geschichte zu werden! Die drei bisher besten deutschen 3000-Meter-Läuferinnen treffen am Samstag (18.2., 17.35 Uhr) bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund aufeinander: Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen, deutscher Hallen-Rekord 8:32,47 Minuten), Hanna Klein (Tübingen/8:36,42) und Alina Reh (Berlin/8:39,45). Es zumindest in der Hallen-DM-Geschichte das erste Mal, das die drei Läuferinnen aufeinandertreffen. Favoritin ist die zweimalige Trierer Silvesterlauf-Gewinnerin (2016 und 2017) Klosterhalfen. Das letzte Rennen der 5000-Meter-Europameisterin von München war allerdings das der Crosslauf-Europameisterschaften im Dezember. In Italien gewann das DLV-Team mit Klosterhalfen (2.), Reh (3.) und Klein (4.) den Mannschaftstitel.

Die aus Landau in der Pfalz stammende Hanna Klein führt zurzeit die europäische Jahresbestenliste über 3000 Meter an und überzeugte am Mittwochabend im französischen Liévin mit neuer persönlicher 1500-Meter-Hallenbestzeit von 4:06,23 Minuten, sodass der Schützling von Isabelle Baumann bereits zwei Normen für die Hallen-EM Anfang März in Istanbul (Türkei) abgehakt hat. Alina Reh rannte kürzlich im spanischen Sevilla persönliche Halbmarathon-Bestzeit von 1:08:42 Stunden, gibt bei der DM aber ihr Hallensaison-Debüt.

Info DM ohne Krause, Junk und Teller Die Deutschen Hallenmeisterschaften finden in diesem Jahr ohne Gesa Krause und Sophia Junk statt. Die zweimalige Hindernislauf-Europameisterin vom Verein Silvesterlauf Trier hat bekannterweise ihr letztes Rennen vor der Geburt ihres ersten Kindes im Mai beim Jahresabschlusslauf ihres Klubs absolviert. Auch die aus Konz stammende Sophie Junk (LG Rhein-Wied) wird fehlen. Die Vorjahres-Bronzemedaillengewinner über 60 Meter musste nach einem Sturz auf die Schulter im vergangenen Herbst operiert werden und verzichtet auf eine Hallensaison. Ganz kurzfristig kam das DM-Aus für Sandra Teller. Die 1500-Meter-Läuferin vom Post-Sportverein Trier vermutete nach der Absage des Trainings am vergangenen Wochenende zunächst eine einfache Erkältung, die sich allerdings als bakterielle Infektion herausstellte.

Genauso wie Benjamin Dern. Für den 19-Jährigen wird das 3000-Meter-Männer-Rennen (Samstag, 18.20 Uhr) sein überhaupt erst drittes in der Halle und sein Debüt im Trikot des Vereins Silvesterlauf Trier. Er habe sich gut an der Mosel eingelebt, sagt der Student, der zum Jahreswechsel vom LAZ Birkenfeld kam. „In den letzten Wochen lief das Training, richtig, richtig gut“, erzählt Dern. Unter Trainer Yannik Duppich habe er die wöchentlichen Lauf-Umfänge vorsichtig auf 110 bis 120 Kilometer, aufgeteilt auf zehn Trainingseinheiten, gesteigert.