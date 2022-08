Leichtathletik : Kamera kaputt, Quali futsch

Pfungstadt/Löwen Konzer Lucas Meyer läuft 1500 Meter so schnell wie nie, kann wegen ausgefallener Zeitmessung aber die Qualifikationsnorm für die Süddeutschen Meisterschaften nicht abhaken.

(teu) Die Tücken der Technik kosteten zwei Läufern der Region Trier beim Abendsportfest in Pfungstadt ihre persönliche Bestzeit - zumindest offiziell. Der für den 1. FC Kaiserslautern startende Konzer Lucas Meyer lief 1500 Meter erstmals und direkt deutlich unter vier Minuten. 3:57 Minuten leuchteten in Pfungstadt auf. Doch während die große Digitaluhr funktionierte, war die Hochgeschwindigkeitskamera der Zeitauswertung ausgefallen. Ohne offizielles Ergebnis hat der 24-Jährige damit auch nicht die Norm für die Süddeutschen Meisterschaften (3:58,00 Minuten) erfüllt. Aber gelaufen sei man die Bestzeiten ja und dürfe sich so fühlen, meint Damian Gindorf, dem in Pfungstadt ein ähnliches Schicksal ereilte. Der 28-Jährige vom Post-Sportverein Trier lief in selbst gestoppten 4:04 Minuten ebenfalls inoffiziell persönlichen Rekord. Den rührigen Sportfest-Organisatoren des TSV Pfungstadt, bei denen schon Gesa Krause (Silvesterlauf Trier) vor fünf Jahren 800-Meter-Bestzeit und Bezirksrekord (2:03,09 Minuten) lief, sei das Malheur unangenehm gewesen, erzählt Gindorf. Außer dem rückerstatteten Startgeld habe man einen Freistart für 2023 angeboten bekommen.