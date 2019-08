Leichtathletik : Der Traum von Olympia lebt

Jennifer Jüngling aus Platten (Kreis Bernkastel-Wittlich) gehört zum Kreis der 43 Nationalen Technischen Offiziellen in Deutschland, die bei nationalen und internationalen Leichtathletik-Meisterschaften für einen regelkonformen Ablauf hinter den Kulissen, beispeilsweise bei der EDV, sorgen. Foto: Holger Teusch

Platten/Berlin Jennifer Jüngling aus Platten galt als eine der besten Nachwuchsleichtathletinnen der Region, musste ihre Karriere aber vorzeitig beenden. Bei nationalen und internationalen Wettkämpfen ist sie aber trotzdem dabei.

(teu) Mit Jennifer Jüngling und Aline Petry standen bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin zwei Leichtathletinnen aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich auf der blauen Kunststoffbahn des Olympiastadions. Die aus Haag im Hunsrück stammende Petry verpasste über 400 Meter Hürden nur knapp das Finale (siehe Extra). Jüngling war an beiden Meisterschaftstagen aktiv. Als stellvertretende Leiterin des Wettkampfbüros waren die Titelkämpfe für die 30-Jährige aus Platten auch eine Art Rennen.

„Ich war das Bindeglied zwischen dem Dienstleister für die EDV und der Leichtathletik“, umschreibt Jüngling ihre Aufgabe. Sie war dafür verantwortlich, dass die Reihenfolge in den Starterfeldern richtig gesetzt wurden und letztendlich die Zuschauer im Stadion, am Fernseher oder Live-Ticker im Internet nahezu in Echtzeit die Ergebnisse korrekt angezeigt bekamen.