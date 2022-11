Grenzüberschreitendes Lauf-Event : Deulux-Lauf läuft seit 30 Jahren (Fotos)

Langsur Drei Läufer haben es geschafft, seit 1992 an allen 30 grenzüberschreitenden Zehn-Kilometer-Läufen teilzunehmen. Das Jubiläum gewannen unter 1391 Läufern im Ziel die luxemburgischen Meister Anny Wolter und Bob Bertemes.

„Deulux-Lauf geht immer“, sagt Jürgen Grünewald. Als der Läufer vom SV Tawern am Samstagnachmittag zum 30. Mal die Ziellinie des Deulux-Laufs in Langsur überquerte, konnte der 64-Jährige zurecht stolz auf sich sein. Eine Verletzung hatte ihn in der Vorbereitung ausgebremst. Aber auch wenn die Form nicht so ist wie gewünscht auf den Deulux-Lauf verzichten, war keine Option. Zumal der von der LG Langsur (LGL) organisierte grenzüberschreitende Lauf beidseitig der Sauer nicht nur ein Rennen ist, sondern die große Zusammenkunft von diesmal 1391 im Ziel registrierten Läufer der Großregion - von Olympiateilnehmer bis zum Gelegenheitsläufer. Das Zeitlimit über zehn Kilometer ist mit 90 Minuten bewusst großzügig gewählt. Und auch mit wenig Vorbereitung, Jürgen Grünewald hatte noch genügend Luft.