Laufen : Deulux-Lauf-Jubiläum überschreitet noch mehr Grenzen

Auf eine vierstellige Teilnehmerzahl hofft die LG Langsur beim Jubiläum des rer Deulux-Laufs, der am 12. November zum 30. Mal stattfindet. Foto: Holger Teusch

Langsur Zum 30. Mal findet am 12. November der Deulux-Lauf der LG Langsur statt. Zahlreiche Neuerungen erwarten die Läufer zum Jubiläum des größten grenzüberschreitenden deutsch-luxemburgischen Zehn-Kilometer-Laufs.

(teu) Corona hat nichts Gutes, aber zumindest Erfahrungen nimmt die LG Langsur (LGL) aus zwei Deulux-Läufen während der Pandemie mit. 2020 musste man auf eine virtuelle Variante ausweichen. Im vergangenen Jahr war die Laufveranstaltung trotz im Herbst bestehenden Einschränkungen mit 1196 Teilnehmerin im Ziel aber wieder größter Zehn-Kilometer-Lauf mit Start und Ziel in Rheinland-Pfalz. So muss man den Finallauf zum Bitburger-0,0%-Läufercup bezeichnen. Denn grenzüberschreitend mit einer Hauptlauf-Strecke, die jeweils zur Hälfte durch Deutschland und Luxemburg führt, ist der Deulux-Lauf keine rein rheinland-pfälzische Veranstaltung.

Beim 30. Jubiläum am 12. November werden noch mehr Grenzen überschritten. „Auch die Volksbank-Kinderläufe werden echte Deulux-Läufe“, erklärt der LGL-Vorsitzende Mika Hurt. Blieb der Nachwuchs bisher in der Ortslage Langsur ausschließlich auf der deutschen Seite der Sauer, geht es nun ebenfalls über die alte Zollbrücke ins Nachbarland. Die Distanzen wurden außerdem altersgerecht angepasst: ein Kilometer für die Unter-Zwölfjährigen und zwei Kilometer für die Zwölf- bis 15-Jährigen (bisher einheitlich 1500 Meter). „Wir haben viel in die Jugend investiert“, betont der zweite LGL-Vorsitzende Peter Schiffels. So kann der Nachwuchs kostenlos starten und sich trotzdem auf Medaille und Finisher-Präsent im Ziel freuen. Start und Ziel liegen zentral zusammen.

Damit ist man bei der LG Langsur dem Vorhaben eines zentralen Platzes für den Deulux-Lauf einen Schritt näher gekommen. Bisher lagen Start und Ziel immer einige Hundert Meter auseinander. Jetzt müssen nur noch die Zehn-Kilometer-Läufer ein paar Meter zu ihrer Startlinie gehen. Man habe alle Möglichkeiten durchgerechnet, bekomme Zehn-Kilometer-Start- und Ziel aber nicht näher zueinander. Denn die beiden Brücken über den Grenzfluss in Langsur und zwischen dem deutschen Metzdorf und dem luxemburgischen Moersdorf sind die unverrückbaren Fixpunkte.

Zentral, in der Kulturhalle in Zielnähe, wird in diesem Jahr auch die Siegerehrung durchgeführt. Dabei setzt die LG Langsur eine Erfahrung des Deulux-Laufs des vergangenen Jahres unter den damaligen Corona-Restriktionen (keine Benutzung von Innenräumen) um. Die Freiluft-Siegerehrung kam gut an. Die Kulturhalle mit dem gläsern überdachten Eingangsbereich samt Vorplatz verbindet die Möglichkeiten einer Halle mit dem zentralen Außenbereich.

Wichtig: Auf- und Abbau werden so erleichtert, die Helfer weniger eingespannt. Wie viele andere Veranstalter merkt auch die LG Langsur gemerkt, dass es zwei Jahre Pandemie noch schwerer gemacht haben, ehrenamtliches Personal zu gewinnen. Das spart man auch mit dem Verzicht auf eine Nachmeldung. Nur bis zum 9. November werden online (www.chiplauf.de) Anmeldungen angenommen. Damit soll auch verhindert werden, dass wegen vieler Nachmeldungen frühzeitig angemeldete Läufer am Start warten. Das gab es nämlich schon einmal, erzählt Hurt. Als sich in einem Jahr mehr als 400 Nachmelder kurzfristig das gute Wetter für einen Deulux-Lauf-Start nutzen wollten, mussten mehr als 1000 Läufer eine Viertelstunde am Start warten, bis die Nachmeldedaten erfasst und alle Zusatzstartnummern ausgegeben waren.

Info: 30. Deulux-Lauf

Termin: Samstag, 12. November

Ort: Langsur

Wettbewerbe und Zeitplan:

13.45 Uhr Volksbank-Lauf der Kleinsten (2015 und jünger, 250 m)

14.00 Uhr Volksbank-Kinderlauf (Jahrgänge 2011-14, 1 km)

14.30 Uhr Volksbank-Jugendlauf (Jahrgänge 2007-10, 2 km)

15.00 Uhr Bitburger-0,0%-Hauptlauf (10 km)

Anmeldung: nur online bis 9. Novembe (www.chiplauf.de)

Auf der Langsurer Grenzbrücke beginnt beim Langsurer Deulux-Lauf ab der 30. Auflage am 12. November nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für Kinder und Jugendliche der Endspurt. Foto: Holger Teusch