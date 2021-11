Laufen : Deulux-Lauf mit Nationalhymne

Grenzüberschreitend über die Sauerbrücke vom Metzdorf ins luxemburgische Moersdorf führt am 13. November nach einem Jahr Corona-Pause wieder der Langsurer Deulux-Lauf. Foto: Holger Teusch

Langsur Die LG Langsur richtet am 13. November den grenzüberschreitenden Deulux-Lauf wieder aus. Dabei werden erstmals auch die luxemburgischen Meister im Zehn-Kilometer-Straßenlauf ermittelt. Nach der ab Montag (8.11.) geltenden Corona-Verordnung könnte der Ablauf leichter werden, als gedacht.

Der Langsurer Deulux-Lauf symbolisiert seit seiner Premiere 1992 mit der grenzüberschreitenden Strecke durch Deutschland und Luxemburg ein Stück gelebtes Europa. Bei der 29. Auflage am 13. November wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Erstmals finden die luxemburgischen Meisterschaften im Zehn-Kilometer-Straßenlauf (zu etwa der Hälfte) auf deutschem Boden statt. „Mit Nationalhymne bei der Siegerehrung“, wie Peter Schiffels vom Organisationsteam der LG Langsur schmunzelnd bemerkt.

Zwei oder sogar noch mehr Startblöcken einzurichten hatten die Deulux-Lauf-Macher wegen der Corona-Maßnahmen sowieso im Hinterkopf. Denn bisher galt: Maximal 25 nicht geimpfte oder genesene Sportler dürfen in einen Startblock. Wie man nach der jüngsten Ankündigung der rheinland-pfälzischen Landesregierung zu Lockerungen im Außenbereich ab kommender Woche verfährt, wolle man am Montag mit den zuständigen Behörden besprechen. Die Zusammenarbeit sei sehr konstruktiv, lobt der Vorsitzende der LG Langsur Mika Hurt.

Generell wolle man vorsichtig vorgehen, betonen Schiffels und Hurt. Zumal das auf der bisherigen Corona-Verordnung basierende Konzept steht und weitgehend durchgeplant ist. Das bedeutet vor allem den Verzicht auf die Siegerehrungsfeier in der Sporthalle. Statt dessen werden unter freiem Himmel zwischen Halle und Feuerwehr-Gerätehaus die Besten ausgezeichnet. Erfahrene Deulux-Läufer wissen sofort: Damit fallen die mobilen Duschen, die bisher in diesem Bereich angeboten wurden, in diesem Jahr weg.