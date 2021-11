Laufen : Deulux-Lauf: Bereits weit über 1000 Anmeldungen

Schon immer einer der größten Rennen könnte der Langsurer Deulux-Lauf in diesem Jahr die teilnehmerstäkrste Laufveranstaltung der Region werden. Foto: Holger Teusch

Langsur Der Deulux-Lauf in Langsur war schon immer einer der größten Läufe der Region Trier. Bei der 29. Auflage am 13. November könnte er die Nummer eins bei den Teilnehmerzahlen werden. Am Sonntag, 7.11. ist Meldeschluss.

Der Deulux-Lauf in Langsur wird die größte Laufveranstaltung der Region seit Ausbruch der Corona-Pandemie! Das kann man bereits eine Woche vor den Rennen am 13. November mit großer Wahrscheinlichkeit prognostizieren. Bereits rund 1200 Läufer hatten sich zwei Tage vor dem Meldeschluss am morgigen Sonntag (7.11.) in die Online-Starterliste (www.chiplauf.de) eingetragen. Allein rund 900 davon für den Hauptlauf über zehn Kilometer. Bisher größte Veranstaltung war der Firmenlauf des Vereins Silvesterlauf Trier Anfang September mit 848 Läufern im Ziel.