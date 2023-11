Deutsche Meisterschaften in Perl Viele Cross-DM-Teilnehmer der Region - und einer will zur EM

Es fehlt nur ein Name in der Meldeliste der Crosslauf-DM am Samstag (22.11.) in Perl: Samuel Fitwi. Der Langstrecken-Vorjahressieger vom Verein Silvesterlauf Trier arbeitet im Höhentrainingslager in Äthiopien weiter konzentriert auf die Marathon-Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris hin. Auf die Verteidigung seines nationalen Crosslaufstitel verzichtet er deshalb schweren Herzens.