Deutsche Meisterschaften Diskuswerfer wildern beim Turnerbund

Damit ist SFG-Leichtathletik-Abteilungsleiter Wolfgang Baum einerseits zufrieden, andererseits bedauert der 60-Jährige aber den Rückgang des Leistungsniveaus. „Manche Landesverbände haben sich nach Corona ganz von der DM verabschiedet“, erzählt Baum. Auch er habe schon darüber nachgedacht, gesteht der ehemalige DTB-Fünfkampfmeister (1993). Die Titelkämpfe haben nicht den Stellenwert der Meisterschaften des Deutschen Leichtathletik-Verbands in den olympischen Disziplinen, sind aber vor allem für den Nachwuchs noch einmal eine Motivationsspitze. In näherer Zukunft vielleicht sogar noch mehr: Es gebe Überlegungen, die DM an der Mosel durchzuführen.