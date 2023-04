Deutsche Meisterschaften Drei mal drei für Trier

Es wird Zeit, dass der Startschuss fällt! Seit Wochen fiebern die Läufer des Post-Sportvereins Trier (PST) den Deutschen Staffelmeisterschaften entgegen. Gleich mit drei Teams ist die Moselmetropole an diesem Samstag (29.4.) im baden-württembergischen Bietigheim-Bissingen vertreten. „Die Jungs sind alle an Bord und heiß auf das Rennen“, sagte Trainer Marc Kowalinski am Donnerstagabend nach dem Abschlusstraining. Was kann man von dem U-23-Junioren-Team und den beiden U-20-Jugendstaffeln des PST auf der 3 x 1000-Meter-Strecke erwarten?