Deutsche Meisterschaften im Straßenlauf Kritik an Hitze-Startzeiten

Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Zeiten am Sonntagmittag unter den hohen September-Temperaturen litten. „Die Teilnehmer haben alles gegeben. Ich finde, der DLV nicht“, sagt Dirk Engel. Der Leichtathletik-Dachverband habe sich nicht an seine eigenen Hitzeschutzbestimmungen gehalten. Demnach sollen Läufe bis 20 Kilometer Länge im September entweder vor 10 Uhr oder nach 17 Uhr gestartet werden. Deshalb haben die Organisatoren des Trierer Stadtlaufs ihre Startzeiten in diesem Jahr entsprechend angepasst.