Deutsche Meisterschaften : Da blieb nur noch Chiara!

Berlin Chiara Bermes ist die einzige Leichtathletin der Region Trier, die an diesem Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften im Berliner Olympiastadion startet.

Abonnement-Siegerin Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier kann erkrankt nicht starten (der TV berichtete). Die aus Konz stammende Sprinterin Sophia Junk ist nach einer Corona-Infektion im Frühjahr noch nicht wieder in Form. Ihren Wittlicher Disziplin- und Vereinskollege Florian Raadts hat das Pandemie-Virus auch erwischt, sodass sein Start in der Staffel der LG Rhein-Wied wohl flachfällt. Und die leise Hoffnung der letztjährigen Deutschen Jugendmeisterin und TV-Nachwuchssportlerin des Jahres Hanna Kaiser aus Bullay durch Absagen noch ins Diskuswurf-Teilnehmerfeld zu rutschen, erfüllten sich nicht. Damit ist Chiara Bermes an diesem Wochenende die einzige Starterin der Region Trier bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Rahmen der Finals in Berlin.