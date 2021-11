Marathon : Deutsche Polizei-Marathonmeister aus der Region

Braunschweig Johannes Flesch und Mike Thull gewinnen mit dem Team der rheinland-pfälzischen Polizei den nationalen Mannschaftstitel im Marathonlauf.

Während Fabian Fiedler in 2:35:59 Stunden sogar den Titel in der Einzelwertung gewann, war Flesch als Zwölftplatzierter zweitbester Rheinland-Pfälzer. Der 34-Jährige, der zivil für die LG Bernkastel-Wittlich (Stammverein PSV Wengerohr) startet, verbesserte sich bei seinem erst zweiten Marathon trotz anfänglicher Fehler enorm um eine dreiviertel Stunde auf 2:47:11 Stunden. Was allerdings zu erwarten war, wie der zweifache Familienvater erklärt: „Mein erster Marathon war 2006 in Frankfurt am Main eigentlich als reiner Fußballer.“ Diesmal gönnte sich der passionierte Triathlet zumindest sechs Wochen spezielle Marathonvorbereitung.