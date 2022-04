Radweglauf : Mit 100-Kilometer-Meister, Köln-Marathon-Sieger und Titelverteidiger

Hermeskeil 500 Meldungen für den zwölften Teba-Radweglauf in Hermeskeil. Für den frischgebackenen Deutschen 100-Kilometer-Meister Alexander Bock wird es das erste Rennen nach seinem DM-Erfolg.

Von den ganz langen Strecken zurück auf die (relativ) kurze Zehn-Kilometer-Distanz heißt es am Samstag (23. April) für fast alle Favoriten beim Teba-Radweglauf in Hermeskeil. Alexander Bock startet nur zwei Wochen nach seinem Debüt über 100 Kilometer, das mit dem Gewinn des Deutschen Meistertitels endete, erstmals wieder auf der nur ein Zehntel seiner Erfolgsdistanz messenden Strecke über den Ruwer-Hochwald-Radweg. Über fünf Kilometer hatte der aus Nonnweiler stammende 29-Jährige, der seine Karriere beim TV Hermeskeil begann, bevor er über PST Trier zum LC Rehlingen wechselte, zweimal gewonnen. Über zehn Kilometer war er 2019, als der Radweglauf erstmals zum Bitburger-0,0%-Läufercup zählte, Zweiter.

Herausgefordert wird das Quintett von Tobias Blum. Der Köln-Marathon-Sieger von 2018 (in 2:16:57 Stunden) plant vor seinem Start im Läufercup-Wertungsrennen über zehn Kilometer aber auch einen Start im halb so langen AOK-Firmen- und Jedermannlauf. Von der Papierform her ist Blum mit seinem ein Jahr alten Saarland-Rekord im Zehn-Kilometer-Straßenlauf von 29:12 Minuten haushoher Favorit.