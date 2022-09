Vereinswechsel : Deutscher Jugendmeister wechselt nach Trier

Trier Langstrecken-Ass Benjamin Dern vom LAZ Birkenfeld beginnt in Trier ein Studium und startet ab kommenden Jahr für den Silvesterlauf-Verein.

Dern, der bis zum Jahresende noch für das LAZ Birkenfeld startet, sicherte sich in den vergangenen beiden Jahren auf eindrucksvolle Weise die nationalen U-20-Titel. 2021 überraschte er in Rostock die gesamte Konkurrenz mit seinem Start-Ziel-Sieg über 5000 Meter. Damals vor Tom Förster (LG Vogtland), der am vergangenen Sonntag die Europameisterschaftsteilnehmer Nils Voigt (TV Wattenscheid) und Samuel Fitwi (LG Vulkaneifel) als Deutscher Meister im Zehn-Kilometer-Straßenlauf überrumpelte (der TV berichtete). Mit einer ähnlichen Taktik wie in Rostock gewann Dern vor zwei Monaten in Ulm den deutschen Jugendmeistertitel über 3000 Meter.