Manderscheider Radsportlerin Katharina Fox Deutscher Meistertitel ist nur ein Trostpflaster

Deutsche Vizemeisterin im Einzelzeitfahren, Nominierung für die Europameisterschaften und der elfte Platz im EM-Einzelzeitfahren, Gesamtsiegerin der Rad-Bundesliga, wenn sich Katharina Fox 2023 auf ein Rennrad setzte, schien ihr einfach alles zu gelingen. Doch auf die traumhafte Saison folgte in diesem Jahr die Ernüchterung für die in Manderscheid aufgewachsene Späteinsteigerin. „Ich hatte gehofft, mich für EM und WM zu qualifizieren. Die Weltmeisterschaftsstrecke in Zürich hätte mir gelegen“, sagt Fox. Doch daraus wurde nichts.