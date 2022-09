Skilanglauf : Deutscher Ski-Sprint-Meister aus der Eifel

Skilangläufer Jan Stoelben aus Manderscheid (SLV Ernstberg) gewann in Oberhof in Thüringen die Deutsche Meisterschaft im Skisprint, die am letzten September-Wochenende in einer speziellen Schneehalle ausgetragen wurde. Foto: Holger Teusch

Oberhof Jan Stölben vom SLV Ernstberg gewinnt als Exot aus Rheinland-Pfalz in der Skihalle in Oberhof den nationalen Titel im Sprint.

Da mussten die Kommentatoren im thüringischen Oberhof zweimal hinschauen: Niemand aus den traditionellen Wintersport-Bundesländern, sondern mit Jan Stölben ein Rheinland-Pfälzer sicherte sich am vergangenen Wochenende den deutschen Meistertitel im Skihallen-Sprint. Der 21-Jährige aus Manderscheid, der für den SLV Ernstberg startet und am Olympiastützpunkt in Oberstdorf trainiert, ließ im Finale Anian Sossau aus dem bayrischen Eisenärzt hinter sich. Nur der Olympia-Zweite Federico Pellegrino, der zusammen mit der italienischen Skilanglauf-Nationalmannschaft an dem Rennen teilnahm, schob sich außerhalb der nationalen Wertung vor Stölben.

„Beim Trainingslager und den Rennen in Schweden Ende August habe ich gemerkt, dass die Form gut ist und ich das körperlich gewinnen kann. Aber es dann noch mal etwas anderes, das auch auf den Ski zu bringen“, sagt Stölben, dass der DM-Sieg für ihn nur bedingt überraschend kam. Als er gleich im Prolog über 1,4 Kilometer den zweiten Platz 1,69 Sekunden hinter Pellegrino belegte, sei er geschockt gewesen von seiner Leistung. Er habe sich voll verausgabt: „Mit ging es danach erst einmal schlecht und ich habe zehn Minuten über'm Waschbecken gehangen.“ Aber von da an wusste er, dass das Finale und der Titel machbar waren. „Es hieß sich durchzittern und ohne Sturz durch die Heats (Anmerkung: die folgenden Qualifikationsläufe mit je vier Startern) zu kommen“, erklärt Stölben.

Die Sprint-DM war der erste Teil der Leistungsüberprüfung der Kaderathleten. Im Zehn-Kilometer-Crosslauf belegte Stölben 2:46,9 Minuten hinter Sieger Friedrich Moch (Isny) in 35:05,5 Minuten den zwölften Platz. Ohne spezielles Lauftraining sei diese lange Strecke für ihn als muskulösen, 82 Kilogramm schweren Sprint-Spezialisten etwas anderes, als für ein 66-Kilo-Leichtgewicht wie Moch. Ähnliches galt für das die Leistungsüberprüfung abschließende Rollerski-Rennen. Stölben belegte auf der 17 Kilometer langen und 460 Höhenmeter aufweisenden Strecke in 47:20,3 Minuten den achten Platz (1:48,4 Minuten hinter Sieger Paul Gräf (Asbach).

Nach einem kurzen Heimataufenthalt in der Vulkaneifel geht es für Stölben im Oktober in die finale Saisonvorbereitung. Einige Trainingslagerwochen auf Gletschern in den Alpen sind geplant. Auch Weihnachten werde er wohl nicht bei der Familie in Manderscheid sein, sondern die garantiert besseren Ski-Verhältnisse in Oberstdorf ausnutzten, sagt das Mitglied der Bundeswehr-Sportfördergruppe.