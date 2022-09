Laufen : Friedenslauf an der Porta Nigra gestartet

Am Sonntagmorgen startenden die Friedensläufer des Vereins Zukunft Frieden an der Porta Nigra in Trier, um innerhalb einer Woche Deutschland von westlichen Rand bis zum östlichen Ort Görlitz über knapp 1000 Kilometer zu durchqueren. Die Läufer des in Bitterfeld beheimateten Vereins mit Mitgliedern aus ganz Deutschland wollen damit für ein friedliches Miteinander, Demokratie und Toleranz werben. Großes Ziel ist ein Lauf ins russische St. Petersburg, der wegen des Kriegs in der Ukraine noch nicht realisiert werden konnte. Foto: Holger Teusch