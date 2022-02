Leichtathletik : Deutschlands schnellster 5000er soll in die Eifel

Sie stehen in den Startlöchern für die Wiederauflage des Sparkassen Invitational Hillesheim am 10. Juni: Die Organisatoren Jörg Ullmann (links) und Yannik Duppich (rechts) von der LG Vulkaneifel sowie die Vorstände der Kreissparkassen Vulkaneifel Dietmar Pitzen 2. v.r.) und Stephan Alt (2. v.l.). Foto: Holger Teusch

Daun/Hillesheim Obwohl 2021 das Wetter eine absolute Topzeit beim Hillesheimer Einladungssportfest verhagelte, soll bis zu den Olympischen Spielen 2024 in der Eifel eines der schnellsten deutschen 5000-Meter-Rennen etabliert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

„Wir wollen die Geschichte weitererzählen. Es war trotz des Wetters letztes Jahr ein sensationeller Start“, sagt Jörg Ullmann. Mit leuchtenden Augen schildert der ehemalige Deutsche Triathlonmeister bei der Vorstellung der zweiten Auflage des Sparkassen Invitational Hillesheim die Vision für das vom VfL Hillesheim, einem Mitgliedsverein der LG Vulkaneifel (LGV), ausgerichtete Leichtathletik-Meeting in der Vulkaneifel. Das international hochklassig besetzte 5000-Meter-Rennen als Höhepunkt der Veranstaltung soll langfristig eines der schnellsten, wenn nicht das schnellste Deutschlands werden, sagen Ullmann und der LGV-Vorsitzende Yannik Duppich. Natürlich mit und auch für Lokalmatador Samuel Fitwi. Bei der Premieren-Veranstaltung Ende Mai 2021 wurden die angestrebten Zeiten zwischen 13:20 Minuten und 13:30 Minuten nur durch ein Unwetter mit Hagel und Sturm zunichte gemacht (Siegerzeit: 14:00,91 Minuten).

In diesem Jahr am 10. Juni bietet sich zwei Wochen vor den nationalen Meisterschaften für die besten deutschen und internationale Langstreckenläufer eine der letzten Möglichkeiten, sich für die WM in den USA und die EM in München zu qualifizieren. Außer dem Eliterennen sollen sich auch die besten rheinland-pfälzischen Frauen und Männer über 5000 Meter messen. Außerdem ist ein Staffellauf über zwölfeinhalb Runden, beispielsweise für Vereins- oder Betriebsmannschaften, geplant (siehe Extra). Ohne tiefgreifende Corona-Beschränkungen gehen Ullmann und Duppich davon aus, dass auch Zuschauer für gute Stimmung auf der idyllisch gelegenen Sportanlage mit Blick auf die Hillesheimer Stadtmauer sorgen.

Extra Welche Staffel läuft schneller als Fitwi? Mitte der 1970igern Jahre gab es beim inzwischen eingestellten Ostersportfest in Niederehe (Vulkaneifelkreis) einen Staffellauf unter dem Motto: 99 gegen Drei. 1500-Meter-Olympiateilnehmer Karl Fleschen, der spätere Triathlon-Europameister Klaus Klaeren und dem aus Gillenfeld stammenden Peter Borsch (alle LG Vulkaneifel) mussten jeweils 33 Mal eine 300-Meter-Runde laufen, während von den 99 anderen Startern jeder nur einmal ran musste. Alois Manstein lief damals selbst mit. Das brachte den Marketingleiter der Kreissparkasse Vulkaneifel auf die Idee für einen ähnlichen Staffellauf im Rahmen des Hillesheim Invitational. „Wir wollen auch für den Breitensport etwas machen“, sagt der Ein Dutzend Läufer sollen sich am 10. Juni die 5000-Meter-Distanz, zwölfeinhalb Stadionrunden, aufteilen. Die Frage: Rennt eine Staffel fünf Kilometer schneller, als Samuel Fitwi allein? Vor knapp 50 Jahren jedenfalls siegte das Trio Borsch, Fleschen, Klaeren.

„Samuel läuft in aller Welt, aber hier in der Eifel nicht so häufig“, erklärt Ullmann die Grundidee für das Einladungsrennen. Es gab bisher in der Region und in ganz Rheinland-Pfalz schlicht kein Bahnrennen auf mindestens nationalem Top-Niveau. Diese Lücke schließt das Sparkassen Invitational Hillesheim. In der Eifel und bei der LG Vulkaneifel ist mit Samuel Fitwi erstmals seit Karl Fleschen (Olympiateilnehmer 1976) erstmals wieder ein Olympia-Kandidat beheimatet. Das wolle man den Menschen näherbringen.

„Einen solchen Ausnahmesportler in der Vulkaneifel beheimatet zu haben, ist ein Geschenk. Es ist uns ein großes Anliegen zu zeigen, dass wir in unserer Region in der Lage sind, einen solchen Spitzensportler so zu fördern und so zu entwickeln, dass das große Ziel, die Olympiateilnahme wirklich erreicht werden kann“, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Vulkaneifel Dietmar Pitzen. Das Engagement des Geldinstituts erstreckt sich nicht nur über die Titelsponsorschaft beim Hillesheim Invitational, man unterstützt auch Fitwi persönlich.

Das Sportfest-Projekt sei langfristig angelegt. Man habe einen Vertrag bis zum Olympiajahr 2024 geschlossen, sagt Pitzen, aber man wolle die Initiative grundsätzlich noch länger begleiten. Über die Höhe des Engagements halten sich alle Beteiligte bedeckt. Ullmann betont jedoch: „Es ist eine gute Basis etwas zu machen.“ Fitwis Ausrüster Saucony, 2021 Titelsponsor in Hillesheim, konzentriert sich mittlerweile auf eine eigene Laufserie.