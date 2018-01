Doppelsiege im Lehwald-Matsch

Die erste Laufveranstaltung in der Region Trier stand auf der Kippe – aber nicht wegen Hochwassers. Von Holger Teusch

Ein Blick an den Streckenrand verriet den 136 Teilnehmern: Der Crosslauf in Mehren wäre fast abgesagt worden. Der Sturm zum Jahreswechsel hatte etliche Bäume im Lehwald umgeknickt. Durchgeschnittene Baumstämme lagen als Zeugen am Rand der Laufstrecke.

Erst drei Tage vor der Veranstaltung war dank der Aufräumarbeiten klar, dass der erste Laufwettkampf des Jahres in der Region wie geplant stattfinden kann.

Der nach den starken Niederschlägen teilweise knöcheltiefe Schlamm war für Crossläufer kein Hindernis - auch wenn der rutschige Untergrund langsamer macht. Davon war bei Samuel Fitwi sowieso nichts zu spüren.

Für den 21 Jahre alten Flüchtling aus Eritrea war der Doppelsieg auf der Mittel- und Langstrecke sein letztes Rennen vor der Einbürgerung. Am Montag erhielt er den deutschen Pass. Die Art, wie er über 3,4 Kilometer siegte, zeigte: Auf den Schützling von Trainer Willy Oelert bei der LG Vulkaneifel wird die nationale Konkurrenz in Zukunft ein Auge haben müssen.

Erst in 10:34 Minuten und anschließend in 31:31 Minuten ließ Fitwi seinen LGV-Teamkameraden Nicolas Krämer (11:01/33:35) und Markus Wolff vom Lauftreff Schweich (11:45/27:19) deutlich hinter sich. Die Frauenkonkurrenz führte auf beiden Distanzen die erst 16-jährige Sonja Vernikov (Alemannia Aachen) in 12:14 Minuten und 39:18 Minuten an.