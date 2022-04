Staffellauf-Meisterschaften : Die Jüngsten mit der besten Staffel

Bad Ems Bei den wegen Corona nach Bad Ems verlegten Rheinland-Staffelmeisterschaften gab es fünf erste Plätze für die Teams der Region Trier.

Kurzfristig waren die Staffeltitelkämpfe wegen eines Covidfalls von Katzenelnbogen nach Bad Ems verlegt worden. Von der Lahn-Insel Silbenau brachten außer den U-14-Mittelstrecklerinnen der TG Konz über 3 x 1000 Meter die Männer und U-18-Junioren des Post-Sportvereins Trier sowie über 3 x 800 Meter der U-16-Nachwuchs des PST die Verbandstitel mit nach Hause. Friederike Mattern, Hannah Stohmann und Marlene Moll verpassten dabei in 8:01,33 Minuten den Sprung unter die Acht-Minuten-Schallmauer nur knapp. Die U-20-Schwedenstaffel (400 Meter, 300 Meter, 200 Meter, 100 Meter) der Trierer gewann über den Kilometer mit 2:29,32 Minuten in einer Zeit, die seit 17 Jahren kein Team der Region Trier mehr erzielt hatte (2005 war die LG Bernkastel-Wittlich mit 2:23,07 Minuten schneller). Über 4 x 400 Meter in der gemischten Staffel musste sich das PST-Team mit Rebecca Kupczik, Verena Schmitter, Adrian Wirtz und Jan Rinnenburger in 3:51,24 Minuten nur dem Quartett der LG Rhein-Wied (3:40,23) mit dem Zehn-Kampf-Olympiavierten Kai Kazmirek und der Hallen-DM-Finalistin Radha Fiedler geschlagen geben.