Leichtathletik : Die Jungen müssen es richten

Nicolas Fusenig vom Post-Sportverein Trier ist trotz seiner erst 19 Jahre einer der Hoffnungsträger der Region Trier bei den Rheinlandmeisterschaften der Frauen, Männer und U-18-Jugend in Bad Neuenahr. Foto: Holger Teusch

Bad Neuenahr Bei den Rheinlandmeisterschaften der Frauen, Männer und unter 18-Jährigen ruhen die Hoffnungen aus Sicht der Region Trier auf dem Nachwuchs.

Nicolas Fusenig ist erst 19 Jahre alt. Bei den Rheinlandmeisterschaften an diesem Samstag (18. Mai) in Bad Neuenahr ist der Hürdenlauf-Spezialist vom Post-Sportverein Trier (PST) aber der einzige Titelverteidiger aus der Region Trier bei den Männern und unter all den jungen Teilnehmern schon fast ein Veteran. Bei den Verbandsmeisterschaften müssen es (wieder) die ganz jungen Leichtathleten richten. Schon 2018 gewann der Nachwuchs bei den Titelkämpfen der Frauen, Männer und U-18-Jugend alle sieben Titel.