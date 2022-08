Leichtathletik : Die Lauf-Schwestern

Die U-16-DM-Dritte Mara Sophie und Mia Louisa Schmitz (rechts) sind die schnellsten Schwestern aus Wittlich. Foto: Holger Teusch

Wittlich Mia Louisa und Mara Sophie Schmitz sind das schnellste Schwesternpaar aus Wittlich. Weshalb die beiden Jugend-DM-Teilnehmerinnen seit vergangenem Jahr für Idar-Oberstein starten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

(teu) Es war ein Krimi! Die knappste Entscheidung bei den Deutschen U-16-Meisterschaften in Bremen! Auf den letzten Metern des Finales über 300 Meter Hürden mobilisierte Mara Sophie Schmitz derart ihre Kräfte, dass sie sich vom fünften auf den dritten Platz vorschob. Mit 45,46 Sekunden lag sie am Ende drei Hundertstelsekunden vor Mailin Tenhagen (Wesel/45,49) und weniger als eine halbe Sekunde vor Klara Jefremow (Schwerin/45,81). „Ich habe mir zwar gedacht, dass ich Dritte bin, aber es hat lange gedauert, bis das Ergebnis kam“, erzählt die Schülerin des Wittlicher Peter-Wust-Gymnasiums (PWG).

Es ist der (bisher) größte Erfolg für die jüngere der beiden Schmitz-Schwestern. Diese Bronzemedaille überstrahlt die goldenen von den Süddeutschen und rheinland-pfälzischen Titelkämpfen. Ein Erfolg, der zu Saisonbeginn so noch nicht absehbar war. Denn eigentlich ist Mara eine gute 800-Meter-Läuferin. Ihr Trainer Stefan Weber wollte sie schon 2021 auf die lange Hürdendistanz schicken. „Weil ich die Ausdauer habe und auch Hürden laufen kann. Aber ich wollte lieber die 800 Meter laufen“, erzählt sie. Sie wurde Landesmeisterin, aber Weber ließ in Sachen Hürdenlauf nicht locker.

Im Frühjahr dieses Jahres stand Mara Schmitz in Luxemburg doch am 300-Meter-Hürden-Start. „Das war eigentlich ein schlechter Lauf“, erzählt sie. Vor einigen Hürden habe sie dribbeln müssen. „Aber es hat trotzdem Spaß gemacht.“ Und auf Anhieb erfüllte sie mit 46,53 Sekunden die Norm für die U-16-DM (48,00) deutlich. Aber Mara schwankte immer noch zwischen den Möglichkeiten, bei den nationalen Meisterschaften über 800 Meter (diese Norm hatte sie auch erfüllt) oder 300 Meter Hürden zu starten.

Die Titelgewinne bei Rheinland-, Landes- und Süddeutschen Meisterschaften überzeugten sie letztendlich. Die zweithöchsten Titelkämpfe auf nationaler Ebene in Frankfurt wurden dabei zur Generalprobe. „Da war ich fast mehr aufgeregt als bei der DM, weil ich Favoritin war“, berichtet sie. In Bremen hatte sie sich die Finalqualifikation zum Ziel gesetzt. „Vor dem Endlauf war ich dann gar nicht mehr so aufgeregt, weil ich alles schon erreicht hatte.“

Auf der Tribüne freute sich Maras gut ein Jahr ältere Schwester Mia Louisa natürlich mit. Ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn die 16-Jährige hatte ein Jahr zuvor wegen einer Rückenverletzung nicht die einmalige Chance auf U-16-DM-Teilnahme (startberechtigt sind nur diejenigen, die im jeweiligen Kalenderjahr 15 werden). „Im Winter die Hallen-DM war ein Trostpflaster“, sagt Mia. Als eine der Jüngsten war sie dank ihrer bei den Süddeutschen Hallenmeisterschaften erzielten 7,89 Sekunden über 60 Meter bei den nationalen Titelkämpfen der Unter-20-Jährigen dabei. Nach einer weiteren Verletzungspause im Frühjahr lief sie im Sommer überraschend 100 Meter unter 13 Sekunden (12,89).

Als die Schwestern zum Jahreswechsel 2020/21 zur LG Idar-Oberstein und Trainer Stefan Weber wechselten, lag die Erwartungshaltung eigentlich bei den Mehrkämpfen. Beim ersten Siebenkampf in der Corona-Zeit 2020 hatte Weber sie angesprochen, die Teams von der Nahe zu verstärken - und lief offene Türen ein. Denn die Schmitz-Schwestern hingen seit Beginn der Pandemie in Sachen Trainingsbetreuung etwas in der Luft. Nachdem Nicoll Richter ihr Engagement beim PSV Wengerohr beendet hatte (Mara: „Das war die beste Trainerin!“) wechselten sie zum Wittlicher Turnverein (WTV) und Chaibou Hassane. „Dann kam Corona“, sagt ihre Mutter Anne. Zu Weber habe man schnell einen Draht gefunden.

Die U-16-DM-Dritte Mara Sophie und Mia Louisa Schmitz (rechts) sind die schnellsten Schwestern aus Wittlich. Foto: Holger Teusch