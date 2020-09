Triathlon-Bundesliga : Die Zukunft kann beginnen

Saarbrücken Das PSD-Bank-Team Tri Post Trier belegte beim einzigen realen Rennen der Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga den 14. Platz.

Der eine Punkt war wichtig: „Ich denke, man hat gesehen, dass wir zukunftsfähig sind“, bilanzierte Jens Roth nach dem einzigen richtigen Triathlonrennen der Bitburger 0,0% Bundesliga am vergangenen Samstag in Saarbrücken. Die Mannschaft des PSD-Bank-Teams Tri Post Trier mit Roth, Andreas Theobald, Timo Spitzhorn, Oliver Gorges und Vincent Lafleur belegte punktgleich mit den auf Platz zwölf und 13 geführten Teams aus Süßen und Bonn den 14. Rang. Ausschlag gab dabei die beste Einzelplatzierung und nicht die Mannschaftszeit. Nach diesem Kriterium, dass dem Rennmodus der Vor-Corona-Zeit nähergekommen wäre, wäre Trier Zwölfter gewesen. Denn in der Summe der vier besten Einzelzeiten lag das Tri-Post-Team (2:01:58 Stunden) fast acht Minuten vor Bonn (2:09:21) während Süßen sogar nur drei Sportler ins Ziel brachte und so nur aufgrund der speziellen Wertung nicht Letzter wurde.