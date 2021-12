Mosel-Crosslauf-Serie : Diesmal klappt's mit dem Cross-Finale!

Dominik von Wirth von der TG Konz muss nach seinem Sieg beim Crosslauf in Gladbach beim Finale zur 46. Mosel-Serie in Breitim Hunsrück den Saarländer Uwe Trampert hinter sich lassen, ums sich den Langstrecken-Gesamtsieg in der ältesten rheinland-pfälzischen Laufserie zu sichern. Foto: Holger Teusch

Breit/Hunsrück Mehr als 200 Meldungen liegen zu den dritten Wertungsrennen der 46. Mosel-Crosslauf-Serie in Breit im Hunsrück vor.

Vor einem Jahr fiel die finale Veranstaltung der Mosel-Crosslauf-Serie Corona zum Opfer. Bei der 46. Auflage wird es aber wieder eine Serienwertung und damit Gewinner in der ältesten rheinland-pfälzischen Laufserie geben! Am heutigen Samstag (11.12., Beginn 13 Uhr) findet in Breit im Hunsrück an den Hängen des 420 Meter hohen Krethenbergs die finalen Rennen statt. Für die mehr als 200 gemeldeten Läufer sowie Zuschauer gilt bei der reinen Freiluftveranstaltung nach der rheinland-pfälzischen die 2G-Regel (Jugendliche bis 18 Jahre 3G, Kinder bis zum Alter von zwölf Jahre und drei Monaten ohne Nachweis).