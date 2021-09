Leichtathletik : Kaiser Favoritin bei Landesmeisterschaften

Bad Ems Erstmals seit mehr als zwei Jahren werden am heutigen Samstag (4.9.) wieder Leichtathletik-Landesmeister gekürt. Die Region Trier hat einige heiße Eisen im Feuer.

Die Frage scheint nicht ob, sondern nur mit welcher Weite Hanna Kaiser heute im Bad Ems Rheinland-Pfalz-Meisterin im Diskuswurf wird. Einen Monat nach dem Gewinn der Deutschen Jugendmeisterschaft ist die 19-Jährige von der LG Bernkastel-Wittlich bei den Frauen die haushohe Favoritin. Auf 49,85 Meter hat sie bei ihrem DM-Sieg den rheinland-pfälzischen U-20-Rekord verbessert. Der Traum wäre natürlich ein 50-Meter-Wurf. Und damit nicht nur die Beendigung der Ära des Langzeit-Landesmeisterin Aline Hessel (2016-19, 2020 fielen die Titelkämpfe wegen Corona aus), sondern womöglich auch die Ablösung der Mainzerin als Rekordlerin bei den Frauen (50,81 Meter). „Ich hoffe, dass ich in Bad Ems noch einmal einen raushauen kann“, sagt Hanna Kaiser vor ihrem wahrscheinlich letzten Start in diesem Jahr. Trotz der langen Saison fühle sie sich noch fit.

So fit, dass sich die aus Watzerath bei Prüm stammende Sarah Schütz mit der ein Kilogramm schweren Wurfscheibe keine Chance gegen Kaiser haben dürfte. Im Speerwurf ist die 21-Jährige, die im vergangenem Jahr von der LG Bitburg-Prüm zum TSV Schott Mainz gewechselt ist, mit 37,02 Metern aber an Nummer eins gesetzt. Die ehemalige Siebenkampf-DM-Dritte Mareike Metz vom Post-Sportverein Trier (PST) liegt mit 36,20 Metern aber nicht allzu weit dahinter. Im Kugelstoßen steht Metz mit 11,19 Metern an erster Stelle der Meldeliste. Ihr Comeback auf der heimische Anlage will aber Rheinland-Rekordlerin Nadja Mesloh (TV Bad Ems) feiern.