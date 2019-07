Leichtathletik : Diskuswerferin Hanna Kaiser mit DM-Medaillenchancen

Die 4 x 100-Meter-Nachwuchsstaffel des Post-Sportvereins Trier startet bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm. Foto: Thomas Fusenig / PST

Ulm Zehn Nachwuchsleichtathleten der Region Trier sind für die Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm gemeldet.

Deutschlands überragende Nachwuchs-Diskuswerferin Pia Northoff vom TV Wattenscheid hat gerade die Silbermedaille beim Europäischen Olympischen Jugendfestival in Baku gewonnen. Sina Prüfer holte sich in Aserbaidschan Kugelstoß-Bronze. Ohne die Titelverteidigerin und die aktuelle Bestenliste-Dritte eröffnen sich bei den Deutschen Jugendmeisterschaften von Freitag (26. Juli) bis Sonntag (28. Juli) in Ulm für Hanna Kaiser von der LG Bernkastel-Wittlich Medaillen- vielleicht sogar Titelchancen.