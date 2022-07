Leichtathletik : Diskuswerferin Nele Anton mit den besten Chancen bei den Süddeutschen

Ludwigshafen 23 Leichtathleten aus der Region Trier sind für die Süddeutschen Meisterschaften der Frauen, Männer und U-18-Jugend in Ludwigshafen gemeldet.

Nach dem sechsten Platz bei den Deutschen Meisterschaften der Unter-18-Jährigen am vergangenen Wochenende ist Nele Anton bei den Süddeutschen Titelkämpfen der Frauen, Männer und U-18-Jugend am Samstag und Sonntag (23./24.7.) in Ludwigshafen eine Kandidatin auf eine Medaille im Kugelstoßen und Diskuswurf. In Ulm verbesserte sich die 16-Jährige von der LG Bernkastel-Wittlich auf 39,97 Meter und hofft nun auf ihren ersten 40-Meter-Wurf, der bei den zweithöchsten Titelkämpfen auf nationaler Ebene eine Medaille sichern dürfte. Nachdem sie vor knapp zwei Wochen die Drei-Kilo-Kugel erstmals weiter als 13 Meter wuchtete, darf Nele Anton auch in dieser Disziplin mit einem Platz unter den besten Drei liebäugeln. Mit dem Rückenwind des DM-Halbfinaleinzugs mit U-18-Bezirksrekord von 14,69 Sekunden über 110 Meter Hürden darf ihr Vereinskamerad Alexander Studert mit dem Finale planen.