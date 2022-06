Rheinland-Pfalz-Meisterschaft : Diskuswurf mit dem Zehnkampf-Weltmeister

Eisenberg Auf den Mittelstrecken treten die Läufer der Region Trier bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in der Pfalz mit geballter Macht an.

Gleich drei Diskuswerfer von der Mosel haben am heutigen Samstag (11.6.) beim den rheinland-pfälzischen Leichtathletik-Meisterschaften der Frauen, Männer und U-18-Jugend in Eisenberg in der Pfalz Medaillenchancen. Für die letztjährige Deutsche U-16-Vizemeisterin Nele Anton von der LG Bernkastel-Wittlich (BW) und ihre ehemalige Teamkollegin und Deutsche U-20-Meisterin Hanna Kaiser (jetzt TuS Kirn) kann nur der Titelgewinn das Ziel sein. Nele Antons vier Jahre älterer Bruder, der sich in diesem Jahr mit 43,46 Meter verbessert hat, bekommt es aber mit Zehnkampf-Weltmeister Niklas zu tun. Die persönliche Bestleistung des Mainzers mit der Zwei-Kilo-Scheibe, aufgestellt im Rahmen des WM-Zehnkampf 2019 in Doha: 49,20 Meter.