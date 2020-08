Konz : DM-Dritter Dennis Lukas stößt in Konz

DM-Dritter Dennis Lukas stößt in Konz

Zwei-Meter-Hochspringer Aaron Strupp aus Konz ist beim Walfried-Heinz-Sportfest im Saar-Mosel-Stadion seiner Heimatstadt als Kampfrichter (wie hier bei den Rheinland-Jugendmeisterschaften 2019 in Trier) und Athlet gefordert. Foto: Holger Teusch

Konz Mehr als 200 Teilnehmer sind für das erste Walfried-Heinz-Sportfest der Leichtathleten gemeldet.

Der lange Atem hat sich gelohnt! Beim Walfried-Heinz-Sportfest der TG Konz, das bereits für Ende Juni geplant war, wegen der Corona-Auflagen aber auf den kommenden Samstag (22. August) verschoben wurde, verspricht ein Feuerwerk der guten Leistungen. Das wird wohl auch auf nationaler Ebene nicht ungesehen verpuffen. Mit Dennis Lukas hat der frischgebackene Kugelstoß-Bronzemedaillengewinner der deutschen Meisterschaften in Braunschweig angesagt. Der 26-Jährige von der LG Idar-Oberstein hält seit vergangenem Jahr mit 19,46 Metern den rheinland-pfälzischen Landesrekord mit der 7,26 Kilogramm schweren Kugel. Beider DM sicherte er sich im sechsten und letzten Versuch mit 19,15 Metern die Medaille hinter Simon Bayer (Sindelfingen/19,31) und dem ehemaligen Weltmeister David Storl (Leipzig/20,17). Die bisher größte Kugelstoß-Weite im Konzer Saar-Mosel-Stadion, die 1974 mit 16,48 Metern der US-Amerikaner Dave McKenzie erzielte, dürfte am Samstagabend also Geschichte werden.