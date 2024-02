Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften DM-Gold für Sprint-Schwestern und Trierer Speerwerferin

(teu) Im vergangenen Sommer feierten Mara Sophie und Mia Louisa Schmitz gemeinsam den Deutschen U-18-Meistertitel von Mara Sophie über 400 Meter Hürden. Am Sonntagabend gewannen die 16- und 17-jährigen Schwestern erstmals gemeinsam DM-Gold. Bei den nationalen Jugend-Hallentitelkämpfen stellten sie in Dortmund die Hälfte der erfolgreichen 4 x 200-Meter-Staffel des USC Mainz. Zusammen mit Judith Mokobe und Emma Kaul, der Schwester von Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul, ließen sie in 1:38,03 Minuten das Quartett des SC DHfK Leipzig (1:38,69) hinter sich.