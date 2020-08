Deutsche Meisterschaft : DM-Medaille selbst umgehangen

Zella-Mehlis Leichtathleten Franz Pauly und Wolfgang Baum gewinnen Gold und Silber im Gewichtswurf bei den einzigen nationalen Senioren-Freiluft-Meisterschaften 2020.

Der Gewichtswurf der 55- bis 59-Jährigen (Altersklasse M 55 ) wurde schnell zum Duell zwischen Baum und dem Wurfspezialisten des TV Germania Trier. Baum schleuderte das 11,34 Kilogramm schwere, an einer kurzen Eisenkette befestigte Gewicht in den ersten beiden Versuchen auf 14,78 Meter. Im dritten Versuch konterte Pauly mit 15,68 Metern. Der 57-jährige Wolfgang Baum übertraf zwar ebenfalls die 15-Meter-Markierung (15,27), kam aber nicht an die Weiten seines fast zwei Jahre jüngeren Kontrahenten (Pauly verbesserte sich im vierten Versuch noch weiter auf 15,86 Meter) heran. Bei den Frauen belegte Maria Johannes (ebenfalls BW) in dieser Altersklasse den undankbaren vierten Platz. Die 58-Jährige freute sich aber über 11,46 Meter und damit über eine neue persönliche Bestleistung mit dem 7,26-Kilogramm-Gewicht.