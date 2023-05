Schnelle Nachwuchsläufer DM-Norm Nummer eins abgehakt, jetzt sollen weitere folgen

Nachdem Theo Knopp am vergangenen Wochenende im heimischen Moselstadion die 800-Meter-Norm für die Deutschen U-16-Meisterschaften nicht laufen durfte (der TV berichtete), hat der Nachwuchsläufer des PST Trier diese am Mittwochabend in Simmern mit 2:04,98 Minuten abgehakt. Gefordert sind exakt zwei Minuten und sechs Sekunden. Nur um knapp zwei Sekunden verpasste Knopps Vereinskollegin Victoria Vieh mit 11:16,84 Minuten im Hunsrück die U-16-Norm über 3000 Meter (11:15,00).