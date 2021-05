Leichtathletik : DM-Qualifikationsfreude und -ärger

U-18-Junior Simon Quint vom PST Trier erfüllte im Windschatten seines vier Jahre älteren Vereinskameraden Giulio Ehses in 9:02,06 Minuten klar die Norm (9:10,20) für die Deutschen Jugendmeisterschaften. Foto: Holger Teusch

Luxemburg Giulio Ehses rennt auch in Luxemburg Klassezeiten und zieht U-18-Junior Simon Quint zur DM-Norm. Um die muss die stark verbesserte Sprinterin Lilian Steilen wegen fehlender Windmessung noch bangen.

/Pfungstadt (teu) Giulio Ehses rast von Bestzeit und Bestzeit und zieht seine Vereinskameraden vom Post-Sportverein Trier (PST) mit. Bei einem Leichtathletik-Sportfest im Stadion Josy Barthel in Luxemburg (benannt nach dem 1500-Meter-Olympiasieger von 1952) debütierte der ehemalige Triathlon-Nachwuchs-Nationalkaderathlet über 800 Meter in 1:53,85 Minuten. Einen Tick schneller war am Samstagnachmittag nur der zweimalige Titelträger der Großherzogtums Luc Hensgen (1:53,25). Bei den Frauen verbesserte sich die erst knapp 17 Jahre alte Lilian Schmidt (PST) hinter der Französin Margot Bertrand (2:15,86 Minuten), der Konzerin Anna Meyer (1. FC Kaiserslautern/2:18,25) und Eloise Lefevre (Frankreich/2:20,13) auf 2:22,27 Minuten.

Nur eine halbe Stunde nach seinem 800-Meter-Lauf gewann Ehses in 8:56,83 Minuten über 3000 Meter. Dabei zog der 21-Jährige seinen vier Jahre jüngeren Trainingskollegen Simon Quint zur neuen persönlichen Bestzeit von 9:02,06 Minuten. Das bedeutet für den 16-Jährigen U-18-DM-Norm (9:10,20). „Jetzt haben wir Zeit, um Rostock vorbereiten zu können“, atmete auch Trainer Marc Kowalinski auf.

Die Deutschen Jugendmeisterschaften sind vom 30. Juli bis 1. August an der Ostsee geplant. Qualifikationsschluss ist der 18. Juli. Lilian Steilen bleiben also noch sieben Wochen Zeit ihre 100-Meter-Zeit von 12,27 Sekunden bei einem Wettkampf mit funktionierender Windmessung zu bestätigen, um das Ticket nach Rostock (U-20-Norm 100 Meter: 12,40 Sekunden) zu lösen. Denn die Windangaben fehlen bei den Sprints in der Luxemburger Ergebnisliste. Für die Anerkennung von Qualifikationsleistungen ist allerdings eine Windmessung vorausgesetzt. PST-Sprinttrainer Thomas Fusenig will noch einmal nachhaken, ob die Messungen vielleicht nur noch nicht ins Auswertungssystem eingetragen wurden.

Sprinterin Lilian Steilen vom PST Trier verbesserte beim Sportfest in Luxemburg ihren eigenen Dreisprung-Bezirksrekord auf 11,32 Meter, muss trotz hervorragender 12,27 Sekunden über 100 Meter um ihre U-20-DM-Qualifikation im Sprint bangen, weil in der Ergebnisliste der Luxemburger die für Qualifikationsleistungen vorgeschriebene Windmessung fehlt. Foto: Holger Teusch

Es wäre ärgerlich, wenn die Sprintleistungen nicht anerkannt werden könnten. Denn gleich drei PST-Sprinterinnen blieben deutlich unter 13 Sekunden. Außer der 2003 geborenen Steilen unterboten auch die erst 16-jährige Lena Stöwer mit 12,64 Sekunden und Rebecca Kupczik in 12,89 Sekunden die Schallmauer. Über 200 Meter blieb Kupczik in 26,99 Sekunden erstmals unter 27 Sekunden. Bei den Unter-18-Jährigen war Stöwer in 27,43 Sekunden die Schnellste. „Die Zeiten sind der Hammer. Ich bin total überrascht und unglaublich stolz“, sagt Fusenig.

Stolz kann der ehemalige Hochspringer auch auf Steilens Dreisprung-Resultat sein. An der Sandgrube wurden die Windstärke registriert, so dass die 11,32 Meter, auf die die 18-Jährige ihren eigenen Bezirksrekord (bisher 11,22 Meter) verbesserte, anerkannt werden. Sie musste sich nur der Italienerin Melody Koffi (11,78) geschlagen geben. Im Hochsprung sorgte der für Kaiserslautern startende Konzer Aaron Strupp mit 2,00 Metern für einen Sieg für die Region.

Weitere Ergebnisse:

Männer, 800 m: 6. Lucas Meyer (Konz/1. FC Kaiserslautern) 1:57,68 Minuten, 7. Damian Gindorf (PST Trier) 1:58,44.

Weibliche Jugend U 18, 100 m: 2. Jule Schulten (PST Trier) 13,28 Sekunden.

U 16, 200 m: 5. Lina Merling (TG Konz) 28,80 Sekunden. Hoch: 3. Hanna Schwind (PST Trier) 1,48 m.

Männliche Jugend U 20, 800 m: 4. Jan Keller (TG Konz) 2:05,94 Minuten.