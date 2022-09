Erding : Drei scheren aus aus dem Silber-Reigen

Erding Mit 14 Medaillen gab es so viel Edelmetall für die Senioren-Leichtathleten der Region Trier, wie seit 13 Jahren nicht mehr bei Deutschen Meisterschaften.

Zehn Medaillengewinner der Deutschen Senioren-Meisterschaften kommen in diesem Jahr aus dem Leichtathletikbezirk Trier. Manche, wie die dreimalige W-60-Bronzemedaillen-Gewinnerin (Hochsprung, Diskus- und Hammerwurf) Maria Johannes von der LG Bernkastel-Wittlich standen am vergangenen Wochenende im bayrschen Erding gleich mehrmals auf dem Podest, sodass insgesamt 14 Medaillen an Mosel und Saar sowie in die Eifel gehen. Auch Irmgard Mann vom Post-Sportverein Trier (PST) als Deutsche 1500-Meter-Meisterin der Altersklasse M 70 und Bernd Schumacher von der TG Trier als Hochsprung-Dritter bei den Über-75-Jährigen brachten wie Maria Johannes eine andere als silberne Medaillenfarbe nach Hause.

Selbst Hans-Theo Nieder verschob sein silbernes Titeljubiläum und begnügte sich - unfreiwillig- mit M-70-Silber. Für den Hochspringer der LG Bitburg-Prüm war diesmal bei 1,35 Meter Schluss. Der 73-Jährige aus Herforst lässt weder frühmorgendliche Startzeit, noch Kälte oder die nasse und rutschige Anlaufbahn als Entschuldigung gelten. „Ich war wach, mir war warm, hatte lange Dornen unter den Schuhen, hab mich gut gefühlt, war auch in guter Form. Ich habe aber wahrscheinlich versäumt, beim Anlauf ausreichend Tempo zu machen und das in der Analyse vor Ort nicht bemerkt“, berichtet Nieder, der seit der Jahrtausendwende 24 nationale Seniorentitel gesammelt hat.

So viele gab auch vor 13 Jahren. Damals wurden die Deutschen Seniorenmeister noch an zwei Wochenenden ermittelt. In diesem Jahr gab es Kürzungen um Langstrecken- und Langhürden-Wettbewerbe. In der Altersklasse M 30 werden schon seit rund zehn Jahren keine nationalen Meister mehr ermittel. Das Problem: Für die Veranstaltung mit rund 1000 Teilnehmern sind nur schwer ausreichend (ehrenamtliche) Helfer und ein geeignetes Sportgelände zu finden. In Erding musste der Zeitplan gestrafft werden, weil man ohne Flutlichtanlage auf Tageslicht angewiesen war.