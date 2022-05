Deutsche Meisterschaft : DM-Titel geht nach Regensburg, aber Fitwi bleibt schnellster Deutscher

Pliezhausen (teu) Alina Reh und Simon Boch heißen die neuen Deutschen Meister über 10 000 Meter. Die Ulmenerin in Trikot des SCC Berlin setzte sich am Samstagabend in Pliezhausen nach monatelangem Trainingsausfall infolge einer leichten Herzmuskelentzündung überraschend deutlich in 32:06,63 Minuten gegen der Gewinnerin des 30. Trierer Silvesterlaufs (2019) Katharina Steinruck (Frankfurt/32:26,28) durchsetzen.

