Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften Doppelsieg für Trier, aber Titel für Olivia Gürth

Eine faszinierende Schlussrunde und eine Überraschung: Das Finale über 3000 Meter Hindernis endete bei der Leichtathletik-DM in Braunschweig nicht so, wie es wohl die meisten erwartet hatten. Gesa Krause und Olivia Gürth vom Verein Silvesterlauf Trier übersprangen Schulter an Schulter den letzten Wassergraben.