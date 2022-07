Straßenlauf : Doppelsieg und dreifache Freude (Fotos)

Platten 176 Läufer erreichten beim 20. Straßenlauf in Platten das Ziel. Der LT Schweich stellte im Hauptlauf über zehn Kilometer die Sieger bei Frauen und Männern - und zwar gleich drei!

Die Zehn-Kilometer-Sieger beim Straßenlauf des TuS Platten tragen rot! Erstmals in der Geschichte des einzigen Straßenlaufs im Wittlicher Tal waren sowohl die schnellste Frau als auch der schnellste Mann aus einem Verein. Ganz korrekt: Die beiden Siegerinnen und der Sieger kamen am Freitagabend vom LT Schweich (LTS). Denn Michelle Bauer und Tine Hausmann folgten bis zur Ziellinie der Vorgabe von LTS-Trainer Dirk Engel, liefen als Vorbereitung auf die Deutschen Straßenlauf-Meisterschaften im September in Saarbrücken nur im sogenannten Schwellenbereich und verzichteten auf einen Endspurt. Nach 42:16 Minuten liefen sie Hand in Hand ins Ziel. „Daran könnte man sich gewöhnen. Sonst habe ich immer einen Tunnelblick. Heute habe ich viel mehr von der Strecke mitbekommen“, sagte Hausmann zum vergleichsweise entspannten Lauf.