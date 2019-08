Leichtathletik : Drei aus der und eine für die Region Trier in Berlin

Berlin Hindernislauf-Europameisterin Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier ist bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Olympiastadion haushohe Favoritin. Mit Sophia Junk, Aline Petry und Kevin Ugo sind drei Spinterinnen dabei, die das Lauf-ABC in der Region Trier gelernt haben.

Die nationale Jahresbestenliste führt Krause in 9:20,31 Minuten mit mehr als einer halben Minute Vorsprung an. Alles andere als ein Sieg von Krause wäre eine Überraschung. Aber für Krause auch kein Selbstverständlichkeit. „Der Deutsche Meistertitel ist immer etwas besonderes. Aber es geht mir nicht nur um den Titel, ich möchte auch ein gutes Rennen abliefern - für mich vom Laufgefühl her und von der Hürdentechnik“, erklärt die erfolgreichste deutsche Langstrecklerin der vergangenen Jahre. An das Berliner Olympiastadion hat Krause sowieso beste Erinnerungen. Hier wurde sie im vergangenen Jahr Europameisterin und lief vor zwei Jahren deutschen Rekord (9:11,87 Minuten).

Wie in den vergangenen Jahren hat sich aus Dillenburg in Hessen stammende Krause im Höhentrainingslager in der Schweiz vorbereitet. „Ich war einen Monat in Davos und habe gut trainiert. Jetzt bin ich froh, dass die Saison richtig in den Startlöchern steht. Ich fühle mich gut vorbereitet“, erzählt sie. Die meiste Zeit war auch Trainer Wolfgang Heinig mit dabei. Das Erfolgsduo in diesem Jahr natürlich vor allem die internationalen Herausforderungen im Blick. Die erste folgt bereits eine Woche nach der DM mit der Team-Europameisterschaft im polnischen Bydgoszcz. Das Hauptaugenmerk liegt aber auf den Welttitelkämpfen Ende September/Anfang Oktober in Doha.