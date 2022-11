Wurzelweglauf : Gibt's diesmal drei Heimsiege am Konzer Wurzelweg?

Die älteste Laufveranstaltung der Region findet am Samstag (5.11.) zum 46. Mal statt. Miriam Engel-Haumann und Lucas Meyer gehen als Lokalmatadore und letztjährige Laufsieger über 15 Kilometer und fünf Kilometer ins Rennen.

Konz (teu) So viele Voranmeldungen wie vor einem Jahr und die Möglichkeit sich noch vor Ort eine Startnummer zu sichern, versprechen eine teilnehmerstarke 46. Auflage des Konzer Wurzelweglaufs. Deutlich über 300 Läufer hatten sich kurz vor Online-Meldeschluss am Donnerstag (3.11., 18 Uhr) in die Starterlisten eingetragen. Kurzentschlossene können sich am Samstag (5.11.) vor Ort noch bis eine Stunde vor dem gewünschten Rennen eine Startnummer sichern.