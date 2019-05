Leichtathletik : Drei Landesmeister und drei schnelle Sprinter

Bad Bergzabern Janina Hennrich von der TG Konz sowie Jule Schulten und Johannes Hein vom Post-Sportverein Trier gewannen bei den rheinland-pfälzischen U-20- und U-16-Meisterschaften der Leichtathleten. Maren Schumacher blieb über 200 Meter erstmals unter 26 Sekunden.

Thomas Fusenig ist zufrieden mit dem Abschneiden des PST-Nachwuchses bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. Natürlich mit der 15-jährigen Jule Schulten, die in ihrem erst zweiten Dreisprung-Wettkampf gleich siegten und mit 10,37 Metern nur um 23 Zentimeter an der W-15-DM-Norm vorbeisegelte. Auch dass sich der bei Übungsleiter-Kollege Marc Kowalinski trainierende Mittelstreckler Johannes Hein souverän in 1:59,30 Minuten den 800-Meter-Titel und kurz darauf in 51,30 Sekunden die 400-Meter-Vizemeisterschaft bei den unter 20-Jährigen (U 20) sicherte freute Fusenig natürlich.

Der Leichtathletik-Nachwuchstrainer des Post-Sportvereins Trier sah am vergangenen Samstag in Bad Bergzabern aber auch bei den nicht mit Landesmeisterschaftsgold dekorierten Sportlern hervorragende Leistungen. So musste sich die noch der U-18-Klasse angehörende Maren Schumacher über 100 Meter der U 20 in 12,65 Sekunden nur um zwei Hundertstel Milena Heintz (Zweibrücken/12,63) beugen. Auf der doppelten Distanz war nur die Mainzerin Jana Radke (25,67 Sekunden) schneller. Schumacher blieb als Vizemeisterin in 25,98 Sekunden erstmals unter der 26-Sekunden-Schallmauer. „Ihr fehlen damit nur noch 28 Hundertstelsekunden bis zur Quali für die U-18-DM. Die Norm für die süddeutschen Meisterschaften hat sie bereits über 100 Meter und 200 Meter“, freut sich Fusenig über den Leistungssprung seines Schützlings, der zusammen mit Charlotte Heucher, Marie Dietsch und Anna Illgen in 51,50 Sekunden auch Zweite mit der 4 x 100-Meter-Staffel wurde.